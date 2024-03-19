Стало известно, сколько Россия заработала на маркировке парфюмерии

Маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

Кроме того, за это время в стране выросло качество продукции на рынке. По последним данным, доля товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысила 93%.

Эксперимент по маркировке духов начался в РФ еще в 2019 году. С 1 октября 2020-го она стала обязательной для всей парфюмерной продукции.

До этого стало известно, сколько заработал российский бюджет на гибких экспортных пошлинах с начала 2024 года. По итогам неполных двух месяцев доходы составили около 46 млрд рублей. Для сравнения: показатель по итогам всего прошлого года составил порядка 140 млрд рублей.

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