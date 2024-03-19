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Маск признался, что временами страдает от депрессии

Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства

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Kirsty Wigglesworth/AP

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, владелец X (бывший Twitter) Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и раз в две недели принимает лекарство — кетамин. Его слова приводит телеканал CNN.

По словам миллиардера, иногда у него в голове возникает своего рода негативное химическое состояние, возможно, депрессия. Он уточнил, что это состояние не связано с какими бы то ни было негативными новостями.

Маск рассказал в интервью экс-ведущему CNN Дону Лемону, что обычно работает по 16 часов в день и не может позволить себе неясное мышление, а лекарства помогают ему поддерживать нормальное состояние.

Телеканал отмечает, что бизнесмен считает свою депрессию врожденной и не думает, что употребление им лекарств как-то скажется на его компаниях и их госконтрактах.

В Российской Федерации кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее американский журналист заявил, что Маск периодически переходит в «режим демона».

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