Стало известно, сколько россиян поедут в путешествие

Более трети россиян (34%) планирует путешествие летом 2024 года. Об этом свидетельствует совместный опрос ВТБ и банка «Открытие», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Большинство россиян (62%) будут организовывать отпуск самостоятельно, не прибегая к услугам турагентств.

Из тех, кто собирается путешествовать, 28% планируют поездки по России, причем 11% — на курорты Краснодарского края и Крыма. Еще 28% проведут отпуск на даче или дома. Зарубежные путешествия запланировали лишь 6% опрошенных.

Бронирование билетов и жилья заранее позволит сэкономить, считают респонденты. 14% уже это сделали, 28% забронируют все за 1-2 месяца до отпуска, а 25% — за 1-2 недели.

Половина (52%) не планирует тратить на отдых больше, чем в прошлом году. 25% превысят прошлогодний бюджет, а другие 25% сэкономят. Треть (36%) рассчитывают уложиться в 30 тыс. руб. на человека, 21% — в 30-50 тыс. руб., 15% — в 50-100 тыс. руб. Для 6% приемлемы расходы свыше 100 тыс. руб., а 23% вообще не потратят денег.

До этого стала известна минимальная цена на недельный тур в Турцию на двоих.

Ранее россияне стали чаще летать в Таиланд.