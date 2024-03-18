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В 2023 году в Россию завезли рекордное количество вина

«Ведомости»: крупнейшие сети обогнали посредников по ввозу вина в Россию

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

В топ-5 крупнейших импортеров вина в РФ в 2023 году впервые вошли три торговые сети — X5 Group, «Магнит» и «Красное & Белое». По данным источника «Ведомостей», ссылающегося на ФТС, они заняли первые три места в рейтинге.

Всего в Россию в прошлом году ввезли около 448 млн л вина — на 10% больше, чем в 2022-м. Лидером второй год подряд стала X5 Group с импортом 40,1 млн л. «Магнит» закупил за рубежом 31 млн л, а «Красное & Белое» — 25,8 млн л.

Представитель X5 подтвердил данные, отметив рост прямых поставок на 9% в годовом выражении. В «Магните» объяснили увеличение низкой базой 2022 года.

«Торговые сети закрывают нишу самого недорогого сегмента собственным импортом. Со своей стороны, мы производим собственные торговые марки для сетей и активно развиваем это направление», — говорит руководитель портфеля винных брендов Luding Group Евгений Щербаков.

Эксперты ожидают, что тренд по наращиванию доли ритейлеров в импорте продолжится. В числе лидеров может появиться «Лента», которая в 2023-м приросла более чем на 2 тыс. магазинов за счет покупки сети «Монетка».

До этого россиянам рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке вина.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании вин из Абхазии.

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