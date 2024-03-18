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В Москве обсудят стратегии медиакоммуникаций российских компаний на внешних рынках

Российские менеджеры рассмотрят новые подходы к работе в сфере медиакоммуникаций

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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров проведет заседание на тему «Стратегии медиакоммуникаций российских компаний на внешних рынках. Новые подходы в новых условиях».

Организаторы встречи отмечают, что медиакоммуникации играют ключевую роль в формировании имиджа компаний на мировых рынках.

Знание современных методов и тенденций в этой области становится необходимым для успешного позиционирования бренда и привлечения аудитории.

Эксперты рынка и представители ведущих российских компаний обсудят вопросы информационной и рекламной поддержки бизнеса, а также выстраивания коллаборации с зарубежными партнерами на приоритетных рынках — в Азии, Латинской Америке и странах Африки.

Участники заседания ответят на вопрос — кто и как формирует стратегии для работы за рубежом и насколько хорошо они работают?

В мероприятии примут участие заместитель исполнительного директора Ассоциация менеджеров Катерина Киндрук, председатель совета директоров коммуникационного агентства «Главный Советник», глава группы компаний Global Bridge Group Иван Еремин, гендиректор PR-агентства Redline Анна Кириченко и другие.

Медиахолдинг Rambler&Co является одним из информационных партнеров мероприятия.

Заседание пройдет 19 марта с 15:00 до 17:00 в онлайн-формате.

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