Экономист посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов

Ставки по вкладам на шесть месяцев снизятся после заседания ЦБ по ключевой ставке 22 марта. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов.

Он предрек сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых на мартовском заседании ЦБ, но уточнил, что вкладчикам стоит поспешить зафиксировать высокую доходность.

«Тем, кто хочет открыть трехмесячные вклады по наиболее высоким процентным ставкам, стоит поторопиться. По вкладам на шесть месяцев, я думаю, ставки немного снизятся, а в отношении долгосрочных вкладов — девять месяцев, год и более — серьезных изменений не произойдет», — допустил экономист.

Ставки по вкладам сейчас находятся на высоком уровне, но разместить деньги под 14-15% годовых можно только на короткий срок — три месяца. В ряде случаев банки предлагают 16% на полгода-семь месяцев. По депозитам на сроки больше ставки ниже.

К ему приведет сохранение ключевой ставки ЦБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о снижении ставок по вкладам в России.