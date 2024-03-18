Россиян предупредили о подорожании вторичных квартир

Цены на готовые квартиры в России в 2024 году вырастут на 4-5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя стагнацию цен на рынке вторичной недвижимости даже при падении спроса на нее.

«В этом году цены на «вторичку» в крупных городах, скорее всего, будет стагнировать или вырастут, но на очень небольшую величину, намного ниже инфляции. После отмены программы льготной ипотеки на новостройки, то есть после 1 июля, если только ее не продлят в отдельных регионах, спрос на вторичное жилье постепенно начнет расти. Так что в этом году не случится падения цен на «вторичку», — пояснил Лобода.

По его словам, аренда жилья востребованна населением, но жить много лет на съемной квартире, особенно если семья с детьми, тоже не идеальный вариант. Можно приобрести апартаменты, особенно на стадии строительства, и это обойдется дешевле, чем квартира, уточнил экономист.

«Льготная ипотека до 1 июля все еще доступна. Это выгоднее, чем аренда. Да и после 1 июля будет доступна семейная ипотека. Кроме того, уже сейчас при высоких процентных ставках по вкладам, выгодно накапливать на первоначальный взнос по ипотеке», — заключил эксперт.

Спрос на вторичную недвижимость в крупных городах России продолжает снижаться на фоне общей экономической ситуации, сообщила 17 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мнения экспертов. Однако пока это не приводит к значительному падению средних цен предложения: по данным компаний недвижимости, цены на готовые квартиры в марте выросли на 0,1-1% к февралю.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке после заседания ЦБ 22 марта.