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Крупнейшие российские пивовары заявили о грядущем подорожании

АКОРТ: пивовары обещают постепенно повысить отпускные цены на 8-15%

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Shutterstock

Крупные производители пива намерены существенно повысить отпускные цены на свою продукцию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя АКОРТ Игоря Караваева.

«Ряд крупных пивоваров планирует поднять отпускные цены на 8-15%», — рассказал он.

Ретейлеры сейчас анализируют обоснованность такого повышения.

При любом росте влияние на розницу будет постепенным. Сети стремятся транслировать изменения цен максимально плавно», — пояснил Караваев.

По данным региональных СМИ, речь идет о подорожании с 1 апреля. Увеличить стоимость собираются лидеры рынка — «Балтика» и AB InBev Efes, уточняет газета.

«Рост отпускных цен производителей пива — естественный процесс из-за инфляции, подорожания сырья и логистики», — отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его мнению, розничные цены вряд ли поднимутся более чем на 10% из-за высокой конкуренции в рознице.

«Пивовары ссылаются на подорожание ингредиентов. К примеру, в Европе из-за протестов фермеров дефицитными станут некоторые виды солода», — говорит специалист Евгений Колотилов.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что повышение также связано с потерей маркетинговых бюджетов у международных брендов, за счет которых раньше предлагались большие скидки.

Ретейлеры будут повышать цены дробно, ориентируясь на конкурентов, полагает эксперт. Локальные крафтовые пивоварни подорожание у крупных компаний вполне возможно не затронет, резюмировал эксперт.

До этого стало известно, что в России фиксируется снижение потребления спиртного.

Ранее аналитик оценил ситуацию с ценами в России.

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