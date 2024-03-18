Высокие ставки заставляют отказываться малый бизнес от лизинга

Автоперевозчики вынуждены отказываться от приобретения грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам. Об этом свидетельствуют данные экспедиторов и опрошенных «Коммерсантом» участников рынка.

«Фуры в текущем лизинге — это не про доход, а работа в ноль или в небольшой минус», — говорит гендиректор TTG Андрей Рудаков.

По его словам, при выкупленном автомобиле перевозчик получает около 25 руб. прибыли с км, но при эксплуатации более 5-7 лет доход снижается до 12 руб/км.

«Цель работы в лизинг — выкатать его и продать основное средство. Такое могут позволить себе лишь крупные автопарки», — отмечает он.

Bridge Logistics после покупки в 2022 г. грузовиков перешла на наемный транспорт из-за демпинга конкурентов и дефицита кадров. «Объем грузопотока не уменьшился, а увеличился в разы. У нас несколько договоров аренды с автопарками до 100 машин разных моделей», — рассказал гендиректор Андрей Шаплов.

По словам директора SOTA Logistic Игоря Чернышева, ставка лизинга достигла 24% годовых при взносе от 20%.

«Многие малые АТП с небольшой историей становятся банкротами, а автопарк возвращается лизинговым компаниям», — отмечает он.

Гендиректор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев говорит, что 15% их парка из 2,5 тыс. машин в лизинге, что позволяет не нарушать сроки доставки. Глава Delko Санджар Ашуралиев заявил, что закупает только лизинг, где ставка ниже кредитной на 2 п.п.

До этого стало известно, что в России началась стагнация на региональных рынках вторичной недвижимости.

Ранее в США начали рассматривать введение новых санкций.