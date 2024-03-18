В торговых сетях могут появиться «российские полки»

Законопроект о внедрении «российской полки» (отдел с продукциями компаний РФ) в торговые сети страны могут внести на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации уже в весеннюю сессию. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что законопроект поддержали Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития. Против высказались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там считают, что новые правила могут подтолкнуть цены на товары.

«Российская полка» предполагает создание места в торговых сетях с продукцией компаний, которые расположены на территории Российской Федерации, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии. Квота для них не должна превышать 50% от полки торговых сетей.

До этого депутат Госдумы Артем Метелев заявил, что российские магазины смогут передавать на фудшеринг только 1% продуктов.

Отмечается, что речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, при отправке которых на фудшеринг не нужно будет платить НДС.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.