Экономисты рассказали, что будет с рублем после выборов в России

Экономисты не ждут резких скачков курса после завершения президентских выборов. Об этом пишут «Известия».

По итогам января — февраля 2024 года профицит внешней торговли РФ уменьшился на $0,7 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $17 млрд.

«Это способствует сохранению относительной устойчивости российской валюты. Курс рубля в первом полугодии будет колебаться в диапазоне 91–93 рубля за доллар», — отметил экономист Николай Переславский.

Несмотря на давление на валюту санкциями, не следует ожидать резких скачков в стоимости валюты. Экономист Андрей Лобода отметил, что до конца текущего года 90–100 рублей останется актуальным диапазоном для доллара.

До этого курс рубля обновил недельный минимум к доллару из-за сокращения российского экспорта в количественном выражении. Об этом рассказал финансист Дмитрий Бабин.

Ранее аналитик предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах.