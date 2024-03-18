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В России стало больше должников по алиментам

ФССП взыскала с россиян 66 млрд рублей долгов по алиментам в 2023 году

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Михаил Мордасов/РИА «Новости»

В 2023 году судебные приставы взыскали с россиян 66 млрд руб. долгов по алиментам, что на 39% больше показателя за 2022 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По состоянию на 1 января 2024 года неоконченными были 772,4 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 2% меньше, чем на начало 2023 года.

«Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 91,3 %. В рамках таких производств приставы обращают взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы должников, арестовывают и взыскивают имущество неплательщиков, ограничивают им выезд за рубеж», — пояснили в пресс-службе ФССП.

Сотрудники органов принудительного исполнения также принимают меры по привлечению граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, к административной и уголовной ответственности.

Как сообщала «Газета.Ru», в 2023 году ФССП взыскала 93 млрд руб. с россиян, которым было временно ограничено право на выезд из страны из-за долгов.

Ранее россиянам предрекли рост реальных доходов в 2024 году.

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