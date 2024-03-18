Стало известно, скольким россиянам отказали в кредите в 2024 году

Большинство опрошенных россиян — 66% — столкнулись с отказом в кредите в 2024 году. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Об отсутствии отказов сообщили 32% респондентов. Остальные 2% затруднились с ответом.

Среди тех, кто сталкивался с отказом в кредите, для 90% причины такого решения банка или микрофинансовой организации остались неизвестны. Остальные 10% знали причину или затруднились с ответом.

О том, что после рассмотрения заявки на кредит банк или МФО снижали фактическую сумму кредита, сообщили 38% опрошенных. Не сталкивались с этим 47%. Остальные 15% затруднились с ответом.

«Причин для отказа в кредите может быть много — высокая долговая нагрузка сверх допустимых лимитов, некачественная платежная дисциплина в прошлом, низкая скоринговая оценка заемщика показывает уровень платежеспособности по итогам анализа множества факторов, собственные ограничения внутри банка или МФО», — прокомментировал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

По его словам, на практике кредиторы не заинтересованы в раскрытии причин отказа в кредите прежде всего из соображений противодействия мошеннической активности. Подобные разъяснения могут помочь аферистам, уточнил эксперт.

Опрос был проведен в период с 1 по 12 марта среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее ЦБ сообщил «Газете.Ru» о резком падении спроса россиян на ипотеку.