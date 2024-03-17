ЦБ подал иск против лишенного лицензии КИВИ банка

Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «КИВИ банк». Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было подано Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу 14 марта 2023 года. Ответчиком выступает АО «КИВИ банк». Других деталей пока не представлено.

До этого временная администрация КИВИ банка в лице Агентства по страхованию вкладов инициировала иск против владельцев банка — АО «КИВИ», Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга и Qiwi plc. Следующее заседание по этому делу назначено на 16 апреля.

В начале марта стало известно, что ФСБ проверяет КИВИ банк на вывод средств за рубеж. При этом предыдущая проверка Центробанка не выявила хищения денег с кошельков.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка, а на следующий день удалил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее денежные переводы из России в Грузию за месяц упали в несколько раз.