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Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи

Ozon: слухи о массовом закрытии пунктов выдачи не соответствуют действительности

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Максим Богодвид/РИА Новости

Маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи. Об этом сообщает ТАСС.

«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении компании.

При этом в Ozon отметили, что ежедневно по разным причинам не работают около 100 пунктов компании – это меньше 0,5% сети.

В компании отметили, что в субботу, 16 марта, по техническим причинам не смогли открыться около 70 пунктов.

В январе глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке составляет около 80%, что говорит об их доминирующем положении. При этом он отметил, что данный факт не является нарушением, однако случаи злоупотребления могут повлечь антимонопольные меры со стороны службы.

Ранее на складе Ozon нашли наркотики.

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