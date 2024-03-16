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В Китае растет число заводов-зомби

FT: Китай столкнулся с резким ростом числа заводов-зомби

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Евгений Биятов/РИА Новости

Китайские производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) превращаются в заводы-зомби из-за стремительного перехода страны на электромобили, пишет Financial Times.

По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в 2023 году в КНР было произведено 17,7 млн ​​машин с ДВС. Это на 37% меньше, чем в 2017 году. Такое резкое падение спроса на эти автомобили означает, что половина установленной мощности отрасли — около 25 млн из 50 млн единиц годовой мощности — не была реализована.

Агрессивная ценовая война в китайском автомобильном секторе только усиливает давление на производителей автомобилей с ДВС. С ним сталкиваются в том числе и ведущие иностранные игроки Toyota, Volkswagen и GM, которые медленнее выпускают популярные недорогие электромобили и гибридные модели и быстро теряют долю рынка в пользу BYD и Tesla.

Учитывая такую динамику, в течение следующего десятилетия на автомобильном рынке КНР появятся сотни заводов-зомби, прогнозируют аналитики.

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