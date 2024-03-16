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Крупнейшая в России типография пожаловалась на аномальные расходы на клей

Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг

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Павел Бедняков/РИА Новости

Крупнейшая российская типография «Парето-Принт» пожаловалась на аномальный рост расходов на клей. За последний год затраты выросли на 80%, рассказал РБК гендиректор компании Павел Арсеньев.

Главной причиной столь резкого скачка расходов типографии на клей стали «потолстевшие» книги. Количество листов в среднем выросло на 6%, а площади обложек — на целых 40%.

«Это большая тенденция, которая увеличила долю расходов на клей в общей себестоимости производства книги до 11%. В пересчете на количество издаваемых экземпляров — десятки миллионов рублей в квартал», — отметил глава «Парето-Принт».

Среди других факторов, повлиявших на стоимость выпуска книг, Арсеньев назвал колебания курса рубля. Дело в том, что на российском производстве используется исключительно иностранный клей, в основном из Германии и Испании.

До этого стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк и куда его тратят.

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