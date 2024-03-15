Сбои в системе McDonald's привели к закрытию ресторанов в ряде стран

Сбои произошли в работе систем McDonald's в пятницу, 15 марта. Это привело к закрытию части ресторанов в нескольких странах, сообщает телеканал CBS News.

Японское подразделение сети написало в соцсети X, что во многих ресторанах сети временно приостановлена ​​работа из-за системного сбоя. Также на проблемы с заказами в социальных сетях жаловались клиенты из Австралии и Великобритании.

Телеканал, ссылаясь на слова владельца нескольких ресторанов McDonald's в Швеции Патрика Хьельте, сообщил, что корпорация подключена к глобальной сети, в этом и заключалась проблема сбоя в некоторых странах.

«Прямо сейчас мы перезапускаем все системы и надеемся, что скоро снова заработаем в обычном режиме», — добавил он.

До этого сообщалось, что McDonald's начал готовить «Биг Мак» по-новому.

Ранее в Канаде енот забежал в McDonald's и устроил переполох.