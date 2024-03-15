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В России захотели снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес

Кабмин РФ предложил налоговые поправки для снижения нагрузки на россиян и бизнес

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В правительстве РФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения нагрузки на граждан и бизнес. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в нашей повестке большой законопроект поправок в Налоговое законодательство. По поручению президента продолжаем сокращать для граждан и бизнеса регуляторную и административную нагрузку», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Среди прочего предлагается отменить подачу «нулевой» упрощенной отчетности для бизнеса, понизить выплаты налога на проценты по длинным вкладам и расширить список компаний, которые могут перейти на налоговых мониторинг для страховки от дополнительных проверок и риска ошибок.

«Рассчитываем, что эти и другие меры подготовленного законопроекта поддержат граждан и предприятия», — резюмировал Мишустин.

До этого в Госдуме рассказали «Газете.Ru», когда планируется рассмотреть переход на прогрессивное налогообложение в России.

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