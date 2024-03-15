«ВкусВилл» откроет новую сеть кофеен

«ВкусВилл» совместно с компанией из Благовещенска Do.bro Coffee запустят новую сеть кофеен. Бренд получил название «Вместе», узнал «Коммерсантъ».

Пока что откроется всего несколько точек в режиме тестирования. Решение о масштабировании будет приниматься по результатам их работы.

Отмечается, что новые заведения никак не будут связаны с магазинами «ВкусВилл». Других подробностей о проекте «Вместе» не раскрывается.

По оценкам экспертов, выходить на высококонкурентный рынок кофеен сейчас достаточно поздно. В пользу «ВкусВилла» могло бы сыграть открытие точек под своим уже медийным брендом.

«Сегмент будет только раздуваться еще больше — в условиях того, что крупные сети все чаще запускают франчайзинговые программы и вытесняют более камерные кофейни. Поэтому «Вместе» сейчас открывается в условиях очень высокой конкуренции», — отметила ресторатор Юлия Королева.

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