Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доллар превысил 92 рубля

Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 февраля

close
100%
Depositphotos

Курс доллара превысил отметку в 92 рубля впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 14:55 по московскому времени американская валюта торговалась по 92,15 рубля. В то же время курс евро составил 100,13 рубля. Китайский юань стоил 12,8 рубля.

«В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку продолжат оказывать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров и рост цен на российскую нефть», — пишет в своей аналитической заметке старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

До этого аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru» предрек укрепление курса рубля после голосования на президентских выборах. По словам эксперта, если голосование пройдет без эксцессов, на следующей неделе можно ждать доллар по 91 рублю и евро по 98-99 рублей. На более серьезное укрепление российской валюты рассчитывать сейчас не стоит, добавил он.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин назвал «Газете.Ru» уровень ключевой ставки 22 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами