Доллар превысил 92 рубля

Курс доллара превысил отметку в 92 рубля впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 14:55 по московскому времени американская валюта торговалась по 92,15 рубля. В то же время курс евро составил 100,13 рубля. Китайский юань стоил 12,8 рубля.

«В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку продолжат оказывать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров и рост цен на российскую нефть», — пишет в своей аналитической заметке старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

До этого аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru» предрек укрепление курса рубля после голосования на президентских выборах. По словам эксперта, если голосование пройдет без эксцессов, на следующей неделе можно ждать доллар по 91 рублю и евро по 98-99 рублей. На более серьезное укрепление российской валюты рассчитывать сейчас не стоит, добавил он.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин назвал «Газете.Ru» уровень ключевой ставки 22 марта.