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Экономист предрек рост спроса россиян на новостройки с апреля

Экономист Лобода: спрос россиян на новостройки в апреле-июне вырастет на 40%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В апреле-июне 2024 года спрос россиян на новостройки вырастет на 40-50% к январю-марту, но замедлится по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Льготная ипотека сохранится до 1 июля. Во втором квартале текущего года можно ожидать некоторого замедления темпов роста спроса на новостройки, но не обвала. В октябре-декабре 2023 года средства россиян на эскроу-счетах специальный счет для сделки по покупке жилья увеличились в 2,2 раза по сравнению с июлем-сентябрем», — пояснил экономист.

По итогам января-марта объем денег на эскроу-счетах может вырасти на 40-50%, допустил Лобода.

Он исключил дефицит нового жилья в России в ближайшее время. По прогнозу экономиста, доля нераспроданного жилья в 2024 году увеличится по сравнению с 2023 годом еще на 1-2 процентных пункта, до 42-43% от тех домов, где продажи квартир открыты. Из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля спрос на новостройки по итогам 2024 года может сократиться на 20-25% к 2023 году, предположил Лобода.

«В 2025-2026 годах, по прогнозам банка ДОМ.РФ, цены на новое жилье будут расти умеренными темпами, не превышая уровень инфляции в 4% в год. Это означает, что спрос на новое жилье будет сохраняться, но в то же время не будет слишком высоким», — заключил Лобода.

В феврале 2024 года спрос россиян на новостройки упал на 2% по сравнению с 2023 годом и на 38% по сравнению с 2022 годом, написала 15 марта газета «Известия».

Каксообщала «Газета.Ru», в январе 2024 года спрос россиян на ипотеку упал более чем на 60% к декабрю 2023-го.

Ранее стало известно, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры.

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