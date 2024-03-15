Стало известно, сколько АСВ выплатило вкладчикам КИВИ Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам КИВИ Банка 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте АСВ.

Деньги получили в общей сложности 6,9 тыс. физических и юридических лиц. Выплаты с 29 февраля производит Уралсиб, который выступает в качестве банка-агента.

КИВИ Банк лишился лицензии в феврале. Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные Центробанком РФ. Событие произошло всего через месяц после завершения сделки по продаже Qiwi российского бизнеса.

На прошлой неделе обанкротившийся КИВИ банк подал в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев — АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi.

Ранее акционеры Qiwi проголосовали против обратного выкупа акций.