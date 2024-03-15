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Россиян предупредили о подорожании шоколада на 15%

Экономист Чеглов предрек рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%

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Цены на шоколад в российских магазинах вряд ли вырастут более чем на 15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя остановку крупнейших заводов по переработке какао-бобов в Африке и взлет цен на них.

«В ближайшие месяцы опт и розница в России будут продавать товарные остатки шоколада, и они не заинтересованы получить «шоковую» реакцию потребителя, рост цен будет постепенным. Во-вторых, рынок ждет урожая какао-бобов. Пока мы видим нервную реакцию на фьючерсном рынке, но провалы в производстве бывали и раньше», — отметил экономист.

Он предположил, что скорее всего производители шоколада пойдут на сокращение порций или дальнейшее снижение содержания какао-бобов.

«В дорогом сегменте шоколада рост цены может быть и выше 15%. Здесь также можно изменить фасовку, но потребитель более обеспеченный и привередливый в хорошем смысле слова», — отметил Чеглов.

По его словам, настоящий шоколад, как и кондитерские изделия с ним, давно стали деликатесом в России и не каждому доступны. Массовый продукт, который россияне повседневно потребляют (молочный шоколад, например) содержит мало какао-бобов и много вкусовых добавок, уточнил эксперт.

Он исключил снижение потребления шоколада в России на фоне роста цен, добавив, что это уже социально значимый товар. Экономист предположил, что массовый потребитель будет чаще покупать шоколадные батончики с различными вкусовыми добавками, а что-то из привычных сладостей может поменять рецептуру. Магазины традиционно будут сдерживать рост цен, но именно сдерживать, заключил Чеглов.

С начала 2024 года цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 50% на фоне остановки африканских заводов? сообщило 13 марта Reuters.

Ранее «Газета.Ru» назвала цены на шоколадную продукцию в России.

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