В Финляндии задержали трех человек за отмывание денег на закупках для армии Украины

В Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании €5,7 млн в рамках государственных закупок бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом появилась на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Задержаны три человека по подозрению в отмывании средств минобороны Украины», — указывается в заявлении.

Согласно информации НАБУ, они должны были на бюджетные деньги закупить бронежилеты для украинской армии, но вместо этого потратили средства на приобретение элитных автомобилей и недвижимости. Среди задержанных фигурирует сотрудник частной компании, которая недопоставила минобороны республики 50% от закупленных и предоплаченных бронежилетов.

В публикации уточняется, что на недвижимость одного из подозреваемых, имеющего финское гражданство, уже наложен арест.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег.

Ранее Такер Карлсон назвал помощь Украине отмыванием денег.