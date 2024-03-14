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В России появится спецфонд для реконструкции аэродромов

Глава Росавиации Ядров анонсировал создание спецфонда для ремонта аэродромов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В России появится специальный фонд для восстановления аэродромов, объявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

«В рамках этого фонда будет проведен капитальный ремонт 51 аэродрома», — пояснил он.

По словам главы ведомства, организацию решили сформировать в целях повышения связанности российских регионов, обеспечения флота отечественных авиаперевозчиков и развития воздушной инфраструктуры,

Согласно информации Ядрова, для глобальной реконструкции аэродромной инфраструктуры России правительство выделит порядка 250 млрд рублей. Отремонтировать планируется 75 аэродромов, из них 65 — новые, 25 — расположены в Дальневосточном федеральном округе.

В феврале стало известно, что Министерство транспорта РФ разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год.

Ранее администрация аэропорта Жуковский сообщила о ремонте на взлетно-посадочной полосе.

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