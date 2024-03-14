Совфед заслушает отчет Счетной палаты 22 мая

Совет Федерации планирует на пленарном заседании 22 мая заслушать отчет Счетной палаты РФ о работе за 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Отчет Счетной палаты за 2023 год пройдет, предварительно, 22 мая», — говорится в сообщении.

До этого Счетная палата (СП) России выявила нарушений на 160,3 млрд рублей в сфере «Здравоохранение и спорт» в 2023 году. Документ на 431 листе был внесен в Госдуму перед выступлением председателя Счетной палаты перед депутатами.

Отмечается, что одна доля заявленных в отчете нарушений приходится на здравоохранение, а другая — на спортивную сферу.

Незадолго до этого СП предложила объединить госпрограммы по ЖКХ и благоустройству. Как пояснили в Счетной палате, в настоящее время часто бывает, что сначала реализуется проект благоустройства, а затем в тех же местах начинаются работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Это приводит к повторному вскрытию благоустроенных территорий.

Ранее Счетная палата назвала масштаб нарушений при исполнении бюджета в 2023 году.