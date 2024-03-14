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Минэнерго РФ рассчитывает на сильный рост поставок газа в АТР по трубе на горизонте 6 лет

В Минэнерго спрогнозировали масштабный рост поставок газа в АТР в течение 6 лет

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Максим Богодвид/РИА Новости

Поставки трубопроводного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) кратно возрастут в перспективе следующих шести лет. С таким прогнозом выступил первый заместитель главы министерства энергетики России Павел Сорокин, чьи слова передает РИА Новости.

«На горизонте следующих шести лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии», — заявил замминистра в рамках общественного совета ведомства.

По словам Сорокина, на столь положительный прогноз не повлияет тот факт, что в 2023 году трубопроводный экспорт опустился ниже аналогичных показателей предыдущих лет.

В конце января российский вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, Россия ускоренными темпами наращивает поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, реализуется проект «Восточного» газопровода мощностью 10 млрд кубометров в год, а также прорабатывается проект «Сила Сибири 2». В 2023 году экспорт в Китай составил 22,7 млрд кубометров — на 50% больше, чем годом ранее.

Ранее глава Гагаузии обратилась к России с просьбой о прямых поставках газа со скидкой.

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