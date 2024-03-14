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Милллиардер Арно получил орден за заслуги перед Францией

Глава LVMH Арно получил орден Почетного легиона за заслуги перед Францией

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Vincent Isore/imago images/Global Look Press

Владелец группы компаний LVMH Бернар Арно получил высшую награду за заслуги перед Францией, сообщает телеканал BFMTV.

Миллиардер стал кавалером Большого креста ордена Почетного легиона. Церемония награждения прошла 13 марта в Елисейском дворце. Награду вручал президент республики Эмманюэль Макрон.

Бернар Арно на данный момент является богатейшим человеком мира, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Состояние француза оценивается в $205 млрд. Следом идет основатель Amazon Джефф Безос ($199 млрд) и владелец Tesla и соцсети X Илон Маск ($184 млрд).

До этого сообщалось, как изменилось состояние богатейших россиян с начала 2024 года.

Ранее стало известно, когда в мире может появиться первый триллионер.

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