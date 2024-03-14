Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт уходит из России

Шведский холдинг Embracer, владеющий разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, принял решение покинуть Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

Сегодня Embracer заключила соглашение о продаже своих российских активов. Покупателем выступила Beacon Interactive, контролируемая соучредителем Sabre Interactive Мэтью Карчем. Сумма сделки составила $247 млн.

Embracer была основана в 2008 году. Сейчас в ее портфель входит 12 компаний, включая разработчиков игр Tomb Raider, Deus Ex, Warhammer 40000 и Dead Island.

До этого аналитики подсчитали, насколько подорожали компьютерные игры в России. Оказалось, что цены выросли в три раза. Сейчас средняя стоимость видеоигр на дисках составляет 6,4 тысячи рублей.

Ранее в РФ обвалились продажи легальных игр.