В Минфине узнали о желании российского бизнеса засекретить данные

В Минфине рассказали о просьбах от российского бизнеса засекретить данные о компаниях, чтобы их сотрудники могли ездить в страны Евросоюза. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев привел в пример «смешные письма» с требованиями закрыть информацию о связанных сторонах, директорах и акционерах, поскольку у них есть недвижимость в Европе.

«У бизнеса есть тенденция, что давайте все закроем на всякий случай. <...> Но это должна быть какая-то логика, а не просто «давайте закроем все на всякий случай», — рассказал Тимофеев.

Он подчеркнул, что при принятии решений госорганы в первую очередь оценивают социально-экономическое влияние возможных ограничений. При этом под санкциями ЕС уже находятся 2,1 тыс. российских юридических и физических лиц, которым запрещен въезд в страны союза и проведение финансовых операций.

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