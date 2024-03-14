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Boeing рискует лишиться сертификации безопасности

В EASA не исключили возможность отзыва сертификации безопасности у Boeing

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Jason Redmond/Reuters

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) не исключает возможность отзыва сертификации безопасности на заводах Boeing. Об этом в беседе с Reuters заявил исполняющий обязанности исполнительного директора EASA Люк Титгат.

Меры будут приняты, как только возникнет такая необходимость. Например, будет зафиксирован рост числа инцидентов с жертвами, отметил собеседник издания.

На данный момент европейский регулятор не намерен признавать небезопасным производство новых самолетов на заводах Boeing.

В соответствии с трансатлантическим соглашением, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США и EASA регулируют работу заводов Boeing и Airbus, сертифицируя безопасность производства.

Boeing находится под растущим давлением после январского инцидента с 737 MAX 9, когда дверь самолета авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена.

Ранее сообщалось, что Boeing провалила почти половину технических проверок в США.

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