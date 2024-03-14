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Инвестиционный стратег оценил влияние выборов в России на курс рубля

В БКС предрекли доллар меньше ₽91 на будущей неделе из-за выборов в России

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На следующей неделе курс рубля повысится. Доллар может стоить меньше 91 руб., евро — 98-99 руб., юань — 12,7 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«В России состоятся президентские выборы, традиционно политическая определенность служит поддержкой рублевым активам. К тому же на будущей неделе могут активизироваться продажи валюты экспортерами, готовящимися к налоговому периоду. Третий момент, который можно трактовать в пользу рубля, – ожидания сохранения ЦБ РФ текущей ключевой ставки на предстоящем заседании 22 марта (то есть 16%. — «Газета.Ru»)», — пояснил инвестстратег.

Интервенции ЦБ и временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки в стране также стабилизируют курс рубля, добавил Бахтин.

«На противоположной чаше весов – повышенные бюджетные расходы в РФ и ограниченность экспортных доходов из-за санкционных эффектов, неуверенной ценовой динамики энергоносителей и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках договоренностей ОПЕК+. На следующей неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы США. Сюрпризы по ставкам практически исключены», — отметил стратег.

Тем не менее риторика и прогнозы ФРС могут вызвать заметные движения американской валюты на мировом рынке, уточнил эксперт. Жесткие сигналы ФРС усиливают давление доллара на другие мировые валюты и сырьевые котировки, «голубиные» или мягкие сигналы регулятора ослабляют доллар.

По данным Мосбиржи на 10:36 мск, доллар стоит 91,8 руб., евро — 100,2 руб., юань — 12,7 руб.

Ранее финансист Дмитрий Бабин объяснил ослабление курса рубля.

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