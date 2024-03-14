МТТ перейдет на платформу МТС DataOps Platform для управления данными

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ, который входит в экосистему МТС, переходит на платформу DataOps, сообщили в пресс-службе компании.

По мнению технического директора МТТ Ильи Волынкина, внедрение DataOps позволит провайдеру сократить расходы на аналитику, при этом повысив скорость обработки данных и точность бизнес-прогнозов.

«Мы ожидаем, что внедрение методологии DataOps от МТС позволит нам ускорить выпуск продуктов и повысить их качество, расширить функционал текущих продуктов и сервисов компании, увеличить возможность аналитических отчетов по продуктам, улучшить датасеты для повышения качества ML-моделей», — сказал он.

Отмечается, что на платформу будет переведены данные по звонкам, смс, показатели работы системы и инфраструктуры, финансовая отчетность, документы, а также глубокая аналитика.

Как уточнил директор Big Data МТС Виктор Кантор, развертывание DataOps даст возможность МТТ использовать свои базы данных в едином контуре без ограничений. Он подчеркнул, что платформа уже используется в большинстве сервисов и решений МТС.

«Уникальность продукта заключается в том, что мы готовы менять его параметры в сжатые сроки с учетом специфики бизнеса», — добавил Кантор.

Напомним, DataOps (DATA Operations) — это подход к управлению данными, который объединяет в себе принципы DevOps и сферу аналитики данных.