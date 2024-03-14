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Стало известно, насколько выросли доходы россиян за 10 лет

Доходы россиян с 2013 года выросли вдвое

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Depositphotos

Общие доходы населения России за последние 10 лет выросли на 99,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

В 2023 году доходы россиян увеличились на 10,7% по сравнению с 2022-м. При этом структура доходов практически не изменилась. Это свидетельствует о повышении уровня жизни в стране, отмечается в докладе.

При этом за год в РФ резко выросло количество самозанятых — +41%. Их совокупный доход по итогам 12 месяцев составил 1,4 трлн рублей, что на 48% больше, чем в 2022-м.

До этого россиянам предрекли рост реальных доходов в 2024 году. По оценкам экономиста Андрея Лободы, он на 5-7% превысит инфляцию. Тенденции будет способствовать дефицит кадров в стране.

На прошлой неделе экономист спрогнозировала дальнейшее снижение уровня бедности в России.

Ранее стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста Лещенко.

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