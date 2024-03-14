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Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%

ЦБ: инвестиции россиян на бирже превысили 9 трлн рублей

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Anton Belitsky/Global Look Press

В 20203 году у граждан Российской Федерации вырос интереск фондовому рынку, средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

В публикации отмечается, что основная часть этой суммы (около 8,4 трлн рублей) пришлась на ценные бумаги, еще порядка 0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

В ЦБ подчеркнули, что рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений.

Выросло и число физических лиц, имеющие брокерские счета, их стало на 29% больше (29,7 млн) и составило 39% экономически активного населения страны. 

До этого адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты.

По словам Данилова, речь может идти о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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