Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%

В 20203 году у граждан Российской Федерации вырос интереск фондовому рынку, средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

В публикации отмечается, что основная часть этой суммы (около 8,4 трлн рублей) пришлась на ценные бумаги, еще порядка 0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

В ЦБ подчеркнули, что рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений.

Выросло и число физических лиц, имеющие брокерские счета, их стало на 29% больше (29,7 млн) и составило 39% экономически активного населения страны.

До этого адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты.

По словам Данилова, речь может идти о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.