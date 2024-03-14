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В США обеспокоены успехами КНР в судостроении

Американские профсоюзы обеспокоились успехами Китая в судостроении

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t.me/rian_ru

На этой неделе американские сенаторы Тэмми Болдуин и Боб Кейси признали, что Китай имеет значительное преимущество в строительстве океанских судов по сравнению с США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Они поддержали обращение профсоюзов, которое указывает на то, что Китай ежегодно строит более тысячи судов, в то время как США производят менее десяти. Это вызвало сожаление у сенаторов, так как это свидетельствует о том, что американская промышленность судостроения отстает от китайской.

Обращение профсоюзов было подано в соответствии с Законом США о торговле 1974 года, который позволяет реагировать на действия иностранных правительств, ограничивающие торговлю США. В прошлом президент США Дональд Трамп использовал этот закон для введения тарифов на китайский импорт. Нынешняя администрация Джо Байдена также сохраняет эти тарифы и вводит новые пошлины.

Правительству США предстоит принять решение о проведении расследования по данной петиции в течение 45 дней. Первоначальные заявления из офиса торгового представителя указывают на то, что идея переложить ответственность за упадок американского судостроения на Китай имеет поддержку. Они отметили, что КНР создает зависимости и уязвимости в различных секторах, нанося вред американским рабочим и предприятиям.

Ранее в США выразили опасения по поводу возможного незаметного внедрения вредоносного китайского ПВО в критическую инфраструктуру.

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