«Дочке» Uniper пригрозили штрафом в €14 млрд за спор с «Газпром экспортом»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск »Газпром экспорта» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Компаниям ФРГ запрещено продолжать разбирательство в международном арбитраже, передает ТАСС.

Судебная инстанция постановила в случае нарушения запрета взыскать с германских компаний €14,3 млрд штрафа в пользу «Газпрома».

В конце февраля стало известно, что «Газпром экспорт» решил судиться с «дочкой» германской Uniper. В свою очередь компания Uniper уведомила Россию о споре из-за ситуации с «Юнипро» и пригрозила судом

До этого Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы получить компенсацию за убытки от недопоставки российского газа. По оценкам немецкой компании, для компенсации топлива из РФ придется потратить более €11,6 млрд. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».