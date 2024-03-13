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«Дочке» Uniper пригрозили штрафом в €14 млрд за спор с «Газпром экспортом»

Суд Петербурга запретил «дочке» Uniper спорить с «Газпром экспортом» за рубежом

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск »Газпром экспорта» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Компаниям ФРГ запрещено продолжать разбирательство в международном арбитраже, передает ТАСС.

Судебная инстанция постановила в случае нарушения запрета взыскать с германских компаний €14,3 млрд штрафа в пользу «Газпрома».

В конце февраля стало известно, что «Газпром экспорт» решил судиться с «дочкой» германской Uniper. В свою очередь компания Uniper уведомила Россию о споре из-за ситуации с «Юнипро» и пригрозила судом

До этого Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы получить компенсацию за убытки от недопоставки российского газа. По оценкам немецкой компании, для компенсации топлива из РФ придется потратить более €11,6 млрд. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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