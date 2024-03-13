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В Москве произошел бум спроса на один тип недвижимости

CORE.XP: спрос на офисы в Москве стал максимальным за пять лет

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Shutterstock/puhhha

Спрос на офисные помещения в Москве в первом квартале 2024 года стал максимальным за последние пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании CORE.XP.

По предварительным данным, объем сделок в этом сегменте столичной недвижимости по итогам января — марта составит 450-500 тыс. кв. м. Это на 10-20% превышает прошлогодний показатель. Примечательно, что речь идет не только о покупке офисов, но и об аренде.

Также ожидается, что к концу квартала в Москве введут в эксплуатацию 121 тыс. новых офисных помещений, что в четыре раза выше результата прошлого года. Это связано с переносами сроков сдачи значительной части объектов с 2023-го, пояснили эксперты.

До этого стало известно о покупке структурой «Лукойла» бизнес-центра «Голубая жемчужина» в центре Москвы. Особняк расположен на Малой Якиманке. Вероятнее всего его будут использовать под офис для сотрудников компании.

Ранее холдинг Bosch начал искать покупателей штаб-квартиры в подмосковных Химках.

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