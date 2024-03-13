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В Spotify появились музыкальные клипы

Spotify добавил в приложение музыкальные клипы

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Depositphotos

Стриминговый сервис Spotify добавил в приложение полнометражные музыкальные клипы. Об этом сообщает Reuters.

Начиная со среды просмотр клипов стал доступен ряду пользователей Spotify в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении.

Пока что обновление появилось только у премиум подписчиков в рамках ограниченной бета-версии. Каталог клипов ограничен хитами мировых исполнителей и местных фаворитов.

До этого Spotify запустил на своей платформе подкасты. Однако они оказались не столько прибыльными, как ожидала компания. Так, убытки сервиса за первое полугодие 2022 года составили €530 млн. В результате площадка была вынуждена пересмотреть систему монетизации контента.

В прошлом месяце стало известно о планах Еврокомиссии оштрафовать Apple на €500 млн за нарушение антимонопольных норм ЕС в сфере музыкального стриминга.

Ранее Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США.

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