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В РБ определили случаи, когда можно отчуждать активы лиц недружественных стран

Лукашенко уточнил случаи, когда можно отчуждать имущество недружественных стран

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который вносит корректировки в вопросы отчуждения имущества лиц из «недружественных стран». Информацию об этом опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Документ вносит изменения в соответствующий пункт указа «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», который был принят ранее. Так, например, указом определены случаи, когда не требуются разрешения, а также уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств.

Заместитель главы американского минюста Лиза Монако надеется, что конгресс США позволит направить изъятые российские активы народу Украины. По ее словам, изъятие «незаконных» активов в Соединенных Штатах «стоит на повестке дня». В России действия западных стран расценили как одну из «величайших краж в истории».

Ранее в ФТС России рассказали о самых нелепых попытках провезти драгоценности через границу.

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