В РБ определили случаи, когда можно отчуждать активы лиц недружественных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который вносит корректировки в вопросы отчуждения имущества лиц из «недружественных стран». Информацию об этом опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Документ вносит изменения в соответствующий пункт указа «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», который был принят ранее. Так, например, указом определены случаи, когда не требуются разрешения, а также уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств.

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