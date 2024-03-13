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Крупнейшие компании мира в 2023 году выплатили рекордный объем дивидендов

Дивиденды крупнейших компаний мира в 2023 году составили рекордных $1,66 трлн

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Shutterstock

Крупнейшие компании мира по итогам 2023 года выплатили акционерам рекордных $1,66 трлн дивидендов, подсчитали аналитики британской Janus Henderson Investors.

В целом 86% из 1,2 тыс. компаний, результаты которых учитывались в исследовании, в прошлом году либо увеличили размер дивидендов, либо оставили без изменений. Совокупный объем выплат за 12 месяцев вырос на 5%.

Рекордные дивиденды в прошлом году были зафиксированы в 22 странах. Среди них — США, Канада, Мексика, Германия, Франция, Италия и Индонезия.

«Пессимизм в отношении мировой экономики в 2023 году оказался необоснованным. Денежный поток компаний в большинстве секторов остается сильным и обеспечивает достаточную «огневую мощь» для дивидендов и обратного выкупа акций», — отметил глава подразделения глобальных акций Janus Henderson Бен Лофтхаус.

Согласно прогнозам, в 2024 году держатели бумаг крупнейших мировых компаний получат $1,72 трлн дивидендов (+3,9%).

До этого аналитик указал россиянам на возможность получить большие объемы дивидендов в 2024 году.

Ранее аналитики назвали четыре способа защиты доходов от инфляции.

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