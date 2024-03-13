С экс-главы «Яндекса» Воложа сняли антироссийские санкции

Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом свидетельствует опубликованный в официальном журнале ЕС документ.

Согласно документу, вместе с Воложем из европейского санкционного списка убрали вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Отмечается, что упоминания Воложа, Мндоянца и Гамбалека убираются из санкционных списков. Решение вступает в силу на следующий день после публикации.

До этого Великобритания исключила основателя российской независимой газовой компании «Итера» Игоря Макарова из санкционного списка.

Также австралийский бизнесмен Пол Литтл говорил, что не смог продать свою долю в угольной компании, имеющей дочерние структуры в России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.