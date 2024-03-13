Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» купил особняк в центре Москвы

Структура «Лукойла» купила особняк «Голубая жемчужина» в центре Москвы

close
100%
2GIS

Подконтрольная «Лукойлу» компания «Лун-инвест» выкупила фирму «Новотранс» и получила вместе с ней бизнес-центр «Голубая жемчужина», расположенный на Малой Якиманке в центре Москвы. Об этом узнал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка завершилась летом 2023 года. Ее сумма не раскрывается. Наиболее вероятное использование особняка — размещение сотрудников компании.

«Голубая жемчужина» была построена в 1999 году и сейчас используется в качестве офисного здания. Неизвестно, в какой момент объект перешел во владение «Новотрансу». Сама компания до продажи «Лун-инвест» принадлежала предпринимателю Андрею Гридину.

В прошлом году еще одна из структур «Лукойла» приобрела офисный комплекс Nevis, расположенный рядом с метро «Проспект Мира» в Москве. Сумма сделки оценивалась в 3-5,5 млрд рублей.

До этого индийский миллиардер Адар Пунавалла купил самый дорогой особняк в Лондоне.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у домработницы из его лондонского особняка Athlone House.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами