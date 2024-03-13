«Лукойл» купил особняк в центре Москвы

Подконтрольная «Лукойлу» компания «Лун-инвест» выкупила фирму «Новотранс» и получила вместе с ней бизнес-центр «Голубая жемчужина», расположенный на Малой Якиманке в центре Москвы. Об этом узнал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка завершилась летом 2023 года. Ее сумма не раскрывается. Наиболее вероятное использование особняка — размещение сотрудников компании.

«Голубая жемчужина» была построена в 1999 году и сейчас используется в качестве офисного здания. Неизвестно, в какой момент объект перешел во владение «Новотрансу». Сама компания до продажи «Лун-инвест» принадлежала предпринимателю Андрею Гридину.

В прошлом году еще одна из структур «Лукойла» приобрела офисный комплекс Nevis, расположенный рядом с метро «Проспект Мира» в Москве. Сумма сделки оценивалась в 3-5,5 млрд рублей.

До этого индийский миллиардер Адар Пунавалла купил самый дорогой особняк в Лондоне.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у домработницы из его лондонского особняка Athlone House.