Экономика России научилась работать в условиях высоких ставок

Российская экономика продемонстрировала способность адаптироваться к работе в условиях высоких процентных ставок, что ранее наблюдалось лишь в периоды галопирующей инфляции. Об этом сообщается в ежемесячном бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

В документе констатируется, что экономическая динамика свидетельствует об адаптации отечественной экономики к высоким номинальным процентным ставкам, которые лишь недавно стали нормой из-за жесткой кредитно-денежной политики ЦБ. Сейчас ключевая ставка составляет 16% при инфляции 7,44% по итогам февраля.

Аналитики ЦБ связывают это с последствиями резкого роста инфляционных ожиданий экономических агентов в прошлом году, что заставило их относиться с меньшей чувствительностью к высоким номинальным ставкам. Лишь недавно эти ожидания начали постепенно снижаться.

Кроме того, наблюдая стабильно высокое качество кредитных портфелей и увеличение доходов заемщиков, российские банки склонны активно наращивать кредитование бизнеса, в том числе за счет ослабления неценовых условий выдачи займов.

Важным фактором стимулирования деловой активности в ситуации высоких ставок стало сохранение положительного бюджетного импульса и действие различных программ льготного кредитования, подытожили аналитики.

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