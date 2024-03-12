Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономика России научилась работать в условиях высоких ставок

В ЦБ рассказали про адаптацию российской экономики к высоким ставкам

close
100%
Shutterstock

Российская экономика продемонстрировала способность адаптироваться к работе в условиях высоких процентных ставок, что ранее наблюдалось лишь в периоды галопирующей инфляции. Об этом сообщается в ежемесячном бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

В документе констатируется, что экономическая динамика свидетельствует об адаптации отечественной экономики к высоким номинальным процентным ставкам, которые лишь недавно стали нормой из-за жесткой кредитно-денежной политики ЦБ. Сейчас ключевая ставка составляет 16% при инфляции 7,44% по итогам февраля.

Аналитики ЦБ связывают это с последствиями резкого роста инфляционных ожиданий экономических агентов в прошлом году, что заставило их относиться с меньшей чувствительностью к высоким номинальным ставкам. Лишь недавно эти ожидания начали постепенно снижаться.

Кроме того, наблюдая стабильно высокое качество кредитных портфелей и увеличение доходов заемщиков, российские банки склонны активно наращивать кредитование бизнеса, в том числе за счет ослабления неценовых условий выдачи займов.

Важным фактором стимулирования деловой активности в ситуации высоких ставок стало сохранение положительного бюджетного импульса и действие различных программ льготного кредитования, подытожили аналитики.

Накануне Голикова рассказала о росте реальных зарплат за 6 лет.

Ранее Россия ускорила экономический рост в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами