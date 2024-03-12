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В России ожидают возврата компаний из иностранных юрисдикций

Минэкономразвития: российские САРы перетянули уже сотни компаний из-за границы

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Shutterstock

Большинство российских компаний, ранее структурированных через иностранные холдинги, в перспективе переедут в Россию. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на форуме Промсвязьбанка, передает ТАСС.

«Подавляющее большинство российских компаний, которые сейчас структурировали свою собственность через иностранные холдинги, откажутся от этого и разными способами переедут в Россию», — отметил он.

По словам Моисеева, колоссальную популярность среди отечественного бизнеса приобрели специальные административные районы (САР) с особым налоговым и правовым режимом на территории РФ.

«Что, по сути, сделало государство, когда ввело САР? Было сказано: «Хорошо, вам не нравится российское регулирование. Давайте вы будете жить в офшоре, но фактически на территории РФ», — пояснил замминистра.

Он связал рост спроса на САР с фактической утратой функциональности офшоров в недружественных России юрисдикциях.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что в российские САРы в 2023 году перебазировалось уже около 200 компаний с иностранной регистрацией, но российским капиталом.

Ранее головная компания группы «Тинькофф» ушла из кипрской юрисдикции.

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