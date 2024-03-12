Оператор «Северного потока» подал иск к страховым компаниям на €400 млн

Оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховым компаниям из-за отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что оператор «Северного потока» оценил затраты на ремонт газопровода в €1,2 — €1,35 млрд. Уточняется, что оператор подал иск против страховщиков Lloyd's of London и Arch Insurance в феврале. Подчеркивается, что иск подан в связи с отказом «покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. 26 февраля 2024 года сообщалось, что полиция Дании остановила свое расследование. Правоохранители установили, «что имел место умышленный саботаж газопроводов». Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что правительство страны по-прежнему заинтересовано в расследовании взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».