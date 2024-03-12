Эксперт объяснил, почему иностранный бизнес не покидает РФ, несмотря на давление

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов в беседе с РИАМО объяснил, почему многие иностранные компании не спешат покидать Россию. По словам эксперта, приход на любой зарубежный рынок всегда сложнее, чем уход с него.

«Многие иностранные компании продолжают работать на российском рынке, поскольку их уход будет сопряжен с гораздо большими издержками, чем если они останутся на российском рынке. Тем более, в условиях ухода многих зарубежных игроков этот рынок дает больше возможностей (в результате снижения конкуренции) оставшимся компаниям», — пояснил Смирнов.

Он добавил, что процесс ухода иностранных компаний с российского рынка, начавшийся в 2022 году, замедлился. Многие предприятия, по его словам, приостановили процесс выхода из РФ.

Накануне стало известно, что Honor, Xiaomi, Samsung и другие популярные бренды электроники возобновили в России официальную рекламную деятельность после ее приостановки в 2022 году в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Ранее в Россию пришли два новых международных бренда.