Снимать квартиру в России стало дороже

Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли в среднем на 8% по сравнению с августом 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Недвижимость».

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — на 14%. Теперь съем «однушки» обойдется в среднем в 25 тыс. рублей в месяц вместо 22 тыс. полгода назад. Стоимость долгосрочной аренды двухкомнатных квартир за период выросла на 7%, до 32 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Меньше всего изменились цены на аренду студий — рост составил всего 4%, до 25 тыс. рублей вместо 24 тыс. рублей.

При этом в некоторых городах стоимость аренды, напортив, упала. Так, например, снять квартиру на долгий срок в Сочи стало дешевле на 20%.

«Со второй половины июля прошлого года до декабря 2023-го ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5 до 16%, а вслед за ней и стоимость ипотеки. Больше людей стали делать выбор в пользу аренды жилья, что отражалось и на рынке. Однако сейчас все довольно спокойно», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

До этого в России ужесточили правила посуточной аренды квартир.

Ранее выдачи ипотеки в России рухнули до четырехлетнего минимума.