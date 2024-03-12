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Россия ускорила экономический рост в 2024 году

Мишустин: в январе 2024 года ВВП РФ вырос на 4,6%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Выступая на стратегической сессии по реализации нацпроектов, он отметил позитивную динамику отечественной экономики на фоне внешнего давления.

«Продолжим движение вперед, вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта», — заявил глава кабинета министров.

Мишустин напомнил, что по итогам 2023 года ВВП увеличился на 3,6% по предварительной оценке.

«Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост оценивается Минэкономразвития уже в 4,6%», — добавил он.

На прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что если бы женщины получали минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством, их труд составлял бы 13% ВВП России. Она также отметила увеличение числа женщин, занятых в «мужских» профессиях, включая сельское хозяйство и технические специальности.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост прибыли компаний в 2023 году.

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